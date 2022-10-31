Бишкек, , 21:29 — REGNUM Рустам Бурнашев, эксперт по безопасности в Туркестане, на связи специально для ИА REGNUM. Бишкек и Ташкент пытаются договориться друг с другом о границах, но пока этому мешает непостоянство Киргизии, к которому, впрочем, её соседи привыкли.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Бурнашев полагает, что вопрос границ с точки зрения Бишкека сложнее, чем кажется сторонним наблюдателям. Пусть и соглашение носит компромиссный вариант. Все понимают, что эти отношения стратегически важные для двух стран.

Но удастся ли договориться? Учитывая к тому же противоречия Душанбе и Бишкека. В ближайшее время станет ясно, какие границы будут установлены для Киргизии и Узбекистана.