Мехико, 31 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Новое руководство социальной сети Twitter должно исправить «ущерб», нанесенный блокировкой аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, заявил 31 октября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Reuetrs.

Twitter

Политик также выразил надежду, что новый владелец компании Илон Маск ограничит цензуру в социальной сети.

Отметим, что комментарии Лопеса Обрадора прозвучали всего за несколько дней до промежуточных выборов в США, на которых Республиканская партия, согласно прогнозам, может одержать победу над Демократической партией, которую представляет действующий президент США Джо Байден.

Напомним, администрация Twitter запретила Дональду Трампу пользоваться своим сервисом в январе 2021 года, после попытки его сторонников силой воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов.