Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Трёхсторонняя встреча президента России Владимир Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвящённая урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, началась вечером 31 октября в Сочи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

Ранее российский лидер провёл в Сочи отдельные двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым. Каждая из них продолжалась более двух часов.

В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в продвижении к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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