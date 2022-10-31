Пльзень, Чехия, 31 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. 1 ноября в Пльзени (Чехия) на стадионе «Дусан Арена» футбольный клуб «Виктория» в матче заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ассистенты главного судьи — Адриан Раду Гингуляк и Михай Марика.

В последний раз «Виктория» и «Барселона» играли между собой 7 сентября в матче 1-го тура группы C. Тот матч завершился крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 5:1, а забитыми мячами отметились Франк Кессье (13’ Жюль Кунде), Роберт Левандовски (34’ Серхи Роберто, 45+3’ Усман Дембеле, 67’ Ферран Торрес), Ферран Торрес (71’ Усман Дембеле), и Ян Сикора (44’ Вацлав Емелька).

На данный момент «Виктория» без очков занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы. «Барселона», набрав четыре очка, располагается позицией выше.