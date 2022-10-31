Магнитогорск, Челябинская область, 31 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» стал фигурантом уголовного дела о резонансном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Sledcom.ru Уголовное дело

Установлено, что гражданин, ранее лишённый права управления транспортом, поворачивал на и сбил двух женщин. Хдоровью гражданок был причинён тяжкий вред.

Водитель был отправлен под арест на 15 суток. А теперь ему грозит судимость за совершённое им ДТП. Проводится расследование.