Доха, , 21:30 — REGNUM Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре оплатили нескольким группам футбольных болельщиков поездку на турнир, который пройдет в ноябре, взамен на положительные комментарии в социальных сетях, сообщает 31 октября Reuters.

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Высший комитет по организации и наследию (SC) подтвердил, что на финал чемпионата были приглашены несколько групп болельщиков, причем им оплатили перелет и проживание в гостинице.

При этом с болельщиками был заключён контракт, согласно которому они пообещали размещать благоприятные комментарии о турнире в социальных сетях и сообщать комитету о «любых оскорбительных или унизительных комментариях», которое бы оставили другие.

Напомним, что Катар затратил на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года уже около $200 млрд.

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