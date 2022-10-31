Оренбург, , 21:17 — REGNUM 25-летний аргентинский нападающий «Расинга» Брайан Мансилья, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, признан лучшим игроком 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Об этом 31 октября сообщает авторитетный портал WhoScored.

ФК «Оренбург» Fcorenburg.ru

В матче с воронежским «Факелом» (4:1) аргентинец заработал оценку 8.52, а также отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, двумя успешными обводками, двумя выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач Мансильи составила 67%.

В текущем сезоне Брайан Мансилья принял участие в десяти турах регулярного чемпионата России по футболу, в которых набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас, а также получил две желтые и одну красную карточки.