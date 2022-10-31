Уватский район, Тюменская область, 31 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В Тюменской области жители улицы Энергетиков посёлка Туртас 18 лет живут без централизованного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В ходе прокурорской проверки установлено, что с 2004 года администрацией Уватского района жителям предоставлены земельные участки для индивидуального строительства. Центральным водоснабжением участки изначально не были обеспечены.

«Согласно действующему законодательству, деятельность по организации водоснабжения является расходным обязательством органа местного самоуправления и отсутствие бюджетных средств не является уважительной причиной для длительного непринятия мер к исполнению данной обязанности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорский иск к администрации Уватского района с требованием организовать питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение жителей улицы Энергетиков в Туртасе был судом удовлетворён. По решению суда власти муниципалитета должны обеспечить водоснабжением частные дома до 1 декабря 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и «Росводоканал Тюмень» заключено второе концессионное соглашение на 4,7 млрд рублей для подключения к централизованному водоснабжению 15 населенных пунктов по Ялуторовскому, Салаирскому и Московскому трактам.