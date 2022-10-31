Лондон, 31 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. На 26-м году жизни скончался Кормак Рот — родной сын британского актера Тима Рота. Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из интервью на телевидении Тим Рот

Причиной смерти Кормака стал рак, с которым он боролся на протяжении последнего года. Информацию о кончине подтвердили родственники музыканта.

Напомним, Кормак Рот сообщил о своей болезни осенью 2021 года. Из-за заболевания он почти потерял слух и скинул более 25 килограммов, вследствие чего приостановил музыкальную деятельность.