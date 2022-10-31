Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Добыча нефти в США за август выросла составила почти 12 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса. Об этом 31 октября сообщает Reuters со ссылкой на правительственные данные.

Нефть. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом отмечается, что несколько американских производителей недавно пожаловались на то, что результаты работы скважин разочаровывают, а объемы добычи не соответствуют прогнозам.

Цена на сырую нефть в США держится на уровне примерно $85 после того, как ранее в этом году она поднималась до трехзначных цифр, что резко ударило по кошелькам американцев. На этом фоне президент США Джо Байден призвал нефтяные компании увеличить производство, чтобы снизить цены на бензин.

Напомним, что в конце 2019 года общий объем добычи нефти в США достиг пика в 13 млн баррелей в сутки и с начала пандемии больше не возвращался к этому уровню, поскольку работа буровых установок была остановлена, а затраты на оборудование и рабочую силу быстро росли.

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