Москва, 31 октября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Московское «Динамо» планирует обсудить с «Болоньей» досрочное расторжение соглашения по аренде 24-летнего хорватского центрального полузащитника Николы Моро, выступающего в текущем сезоне за итальянскую команду. Об этом 31 октября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

По информации источника, «Болонья» не против досрочно расстаться с Моро, так как новый главный тренер команды Тиагу Мотта не доверяет футболисту. В текущем сезоне хавбек сыграл лишь трех матчах за «Болонью» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 155 минут.

Действующее соглашение Моро с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорвата в 9 миллионов евро. Стоит отметить, что в арендном соглашении «Динамо» с «Болоньей» по Моро предусмотрена опция выкупа футболиста.