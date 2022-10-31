Нижний Новгород, , 21:03 — REGNUM Свыше 8,8 млрд рублей налога на доходы физических лиц вернули из бюджета региона жителям Нижегородской области за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

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В ведомстве уточнили, что это на 10,7% или на 600 млн рублей больше, чем было возвращено за 2021 год.

Деньги вернули налогоплательщикам, которые воспользовались своим правом на получение социальных и иных вычетов, представив в налоговую службу декларации по форме 3-НДФЛ.

Также нижегородское управление ФНС отмечает, что за несколько месяцев удалось значительно сократить сроки камеральных проверок налоговых деклараций — если в июне они проводились в средне 31 день, то в сентябре на них стало уходить в среднем до четырёх дней.