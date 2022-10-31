Оренбург, , 21:03 — REGNUM В Оренбургской области бывшее имение учёного-географа Петра Рычкова стало объектом культурного наследия. Об этом пишут СМИ.

Археология

Ранее оно считалось выявленным объектом культурного наследия. Специалисты решали, нужно ли включать его в единый реестр ОКН. В итоге было принято положительное решение.

Поместье находится в Северном районе Оренбуржья в селе Рычково. Ранее власти района строили планы по восстановлению аварийных зданий усадьбы.

Пётр Иванович Рычков жил в 1712–1777 годах. Он являлся автором фундаментальных работ по экономике, истории и географии Оренбургского края.

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