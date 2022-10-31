Москва, 31 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. На Заполярных полигонах бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области морские пехотинцы продолжают подготовку мобилизованных, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В процессе обучения акцент делают на занятия по военно-инженерной подготовке. Мобилизованные изучают способы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также отрабатывают различные способы их обезвреживания, в том числе методом подрыва. Призванные из запаса восстанавливают навыки и умения, которые были получены в период прохождения военной службы.

Кроме того, морские пехотинцы обучают мобилизованных ведению огня из боевой техники — бронетранспортёров БТР-80, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и автоматов по мишеням, которые имитируют технику и живую силу противника.

Также военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи, в которых предусматриваются различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

«На полигонах береговых войск Северного флота в Мурманской области продолжается весь комплекс боевой учёбы военнослужащих, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации, в том числе практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке, вождению боевых машин, организации связи. В ходе практических занятий мобилизованные восстанавливают навыки, приобретенные в период своей прошлой военной службы, а также совершенствуют своё воинское мастерство с учётом опыта специальной военной операции», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 27 октября отработал в Баренцевом море ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО.

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