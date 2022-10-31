Москва, 31 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник московского «Динамо» и национальной сборной Росси и по футболу Даниил Фомин получил премию «Джентльмен года». Об этом 31 октября сообщает пресс-служба журнала.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

По информации источника, в финальном голосовании Даниил Фомин обошел голкипера «Спартака» Александра Селихова и форварда ЦСКА Федора Чалова. С начала текущего сезона после прихода Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо» Фомин является постоянным капитаном московской команды.

В текущем сезоне Даниил Фомин принял участие в 14 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.