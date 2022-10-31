Лондон, , 20:58 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе на торгах в понедельник, 31 октября, упала более чем на 13% и опустилась ниже отметки в $1250 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Gazprom.ru

К закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1245,8 за тысячу кубометров, что на 13,1% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1433,3 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась на 14% и на минимуме достигала $1232 за тысячу кубометров.