Москва, 31 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Большая кольцевая линия (БКЛ) метро Москвы готова на 96%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

По словам градоначальника, до конца 2022 года планируется завершить работы на станциях «Варшавская» и «Каширская», работы на «Каховской» были закончены еще в 2021 году. Ожидается, что после включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения между поездами сократится до 1,6 минуты.

Помимо этого, улучшится транспортное обслуживание районов Нагатино-Садовники, Зюзино, Нагорный и Москворечье-Сабурово, где проживают более 370 тыс. человек.

Напомним, длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Строительство первого участка метрокольца началось в ноябре 2011 года.