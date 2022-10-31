Кишинёв, 31 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Румыния может аннексировать Молдавию под предлогом борьбы с беспорядками. Об этом ИА REGNUM 31 октября заявил депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Есть три возможных сценария развития событий в Молдавии», — заявил эксперт.

Первый — протест выдохнется. У организаторов кончатся деньги, у активистов кончится запал, их могут арестовать, изолировать, в какой-то момент — даже ликвидировать, допустил Соин.

«Второй сценарий зависит от искусства тех, кто руководит протестом: активность людей может приобрести еще более мощный характер, в результате чего власть вынуждена будет пойти на уступки, возможно, пойти на переговоры. Но уМайи Санду за спиной поддержка США, Евросоюза, Румынии», — полагает эксперт.

Соин напомнил о договоре между Румынией и Молдавией, в соответствии с которым Румыния может ввести в Молдавию карабинеров для поддержания порядка в случае «нестабильности» на территории республики.

«Такой вариант развития событий может привести к реальному аншлюсу Молдавии Румынией», — заключил политолог.

Напомним, что протесты в Молдавии привели к столкновениям демонстрантов с полицией.