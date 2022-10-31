Вашингтон, 31 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует 31 октября обратиться к нефтяным и газовым компаниям с призывом инвестировать часть своих рекордных прибылей для снижения расходов американских семей, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Если они этого не сделают, он призовет Конгресс рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать нефтяные компании выплатить налоговые штрафы и ввести другие ограничения», — рассказал один из чиновников на условиях анонимности.

Напомним, что инфляция в США в сентябре выросла на 8,2% в годовом выражении. Показатель практически не меняются с тех пор, как в апреле текущего года инфляция в стране впервые достигла 40-летнего максимума в 8,3%.