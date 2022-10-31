Москва, 31 октября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определённому «Черноморской инициативой», до прояснения ситуации вокруг террористической акции в Севастополе. Об этом сообщает вечером 31 октября пресс-служба Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«До прояснения ситуации вокруг совершенной [киевским режимом] 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, движение по коридору безопасности, определённому «Черноморской инициативой», приостановлено», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на текущий момент движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как киевское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против России.

«В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия [киевской] стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», — указано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия как основной участник соглашений не выходит из них, а лишь приостанавливает их действие.

С учетом того, что инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов с территории б. УССР и её реализация осуществлялись при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, российская сторона довела до него и Совета Безопасности ООН свою позицию, добавили в Минобороны.

В министерстве отметили, что рассчитывают на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора и портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России.