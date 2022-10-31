Бразилиа, 31 октября 2022, 21:06 — REGNUM Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует 31 октября провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Беседа президентов пройдет через день после того, как Лула да Силва выиграл второй тур президентских выборов в Бразилии, победив крайне правого кандидата Жаира Болсонару.
Байден ранее уже поздравил Лулу с победой на выборах, которые он назвал «свободными, справедливыми и заслуживающими доверия».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лула да Силва обозначил борьбу с голодом и неравенством как первоочередную задачу правительства Бразилии.
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