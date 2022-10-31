Бразилиа, , 21:06 — REGNUM Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует 31 октября провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Джо Байден Adam Schultz Biden for President

Беседа президентов пройдет через день после того, как Лула да Силва выиграл второй тур президентских выборов в Бразилии, победив крайне правого кандидата Жаира Болсонару.

Байден ранее уже поздравил Лулу с победой на выборах, которые он назвал «свободными, справедливыми и заслуживающими доверия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лула да Силва обозначил борьбу с голодом и неравенством как первоочередную задачу правительства Бразилии.

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