Эр-Рияд, , 21:01 — REGNUM Регулятор Саудовской Аравии одобрил в королевстве и Объединенных Арабских Эмиратах параллельный и двойной листинг кувейтской продовольственной компании Americana Group, франчайзи американских сетей быстрого питания KFC и Pizza Hut на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает 31 октября Reuters.

Продукция KFC (сс) rob_rob2001

Управление рынка капитала Саудовской Аравии выдало разрешение на двойную регистрацию в двух странах, а также на размещение 2,53 миллиарда акций.

Отмечается, что Americana получила разрешение на продажу 30% своих акций, которые впервые появятся на биржах как в ОАЭ, так и в Саудовской Аравии.

Напомним, что Americana принадлежит государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), а также инвестиционному консорциуму во главе с дубайским бизнесменом Мохаммедом Алаббаром, основателем зарегистрированной в Дубае компании Emaar Properties.