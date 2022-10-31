Свердловская область, 31 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Свердловской области в 2022 году удалось собрать 930 тыс. тонн зерна. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Этот уровень стал для региона рекордным. Урожайность превысила показатель 2021 года в полтора раза и составила 28,5 центнеров с гектара.

Отметим, в основном собранные в Свердловской области зерновые идут на корм скоту. Как сообщало РЕ, в регионе завершилась уборочная кампания.