Бишкек, , 20:38 — REGNUM Национальный банк Киргизии продал 19 тонн золота и потратил $760 млн (более 46,7 млрд рублей) из вырученных средств на сдерживание курса доллара. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил его председатель Аманкан Кенжебаев.

Золото

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«Это же деньги бюджета, а не Нацбанка. Почему финансовый регулятор тратит государственные деньги? Разве деньги от продажи золота не должны были попасть в республиканскую казну?», — возмутился депутат.

Заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков подтвердил эту информацию, отметив, что вырученные средства направили на валютные интервенции, поскольку золото купили у «Кыргызалтына» на деньги Нацбанка.

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