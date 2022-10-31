Ижевск, , 20:37 — REGNUM В очередной раз власти Удмуртии планируют выставить на продажу 100% акций АО «Удмуртское автодорожное предприятие» (Удмуртавтодор). Актив включили в прогнозный план приватизации на 2023 год, который опубликован на портале правительства республики.

На продажу

Также планируется продать одну акцию АО «Дорожное предприятие «Ижевское» — 0,0002% уставного капитала, одну акцию АО «Аэропорт Ижевск» — 0,5%, а также одну акцию или 0,0011%-ную долю АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году власти республики трижды выставляли на продажу 100% акций «Удмуртавтодора».

Аукционы по продаже акций компании проводились дважды в 2021 году. В обоих случаях аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников. В декабре прошлого года стало известно, что акции предприятия могут продать путем публичного предложения. Цена 100% пакета акций предприятия составляет 3,327 млрд рублей, минимальная стоимость, по которой может быть продан полный пакет акций, составляет половину от начальной цены — 1,663 млрд рублей.

Третий аукцион, который был назначен на 11 февраля 2022 года, также не состоялся из-за отсутствия желающих купить предприятие. После этого власти заявили, что дорожная компания останется в собственности республики, ее планировали реанимировать.

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