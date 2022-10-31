Варшава, 1 ноября, 2022, 00:15 — ИА Регнум. МИД Польши советует соотечественникам воздержаться от любых поездок в Белоруссию, в том числе и 1 ноября, в День поминовения усопших (Деды). Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает «Польское радио».

ИА REGNUM Польша

«Попытка посетить семейную могилу может быть легко использована против любого гражданина Польши. Иногда бывает так, что мы не можем выполнять свои важные обязанности, потому что ситуация в Белоруссии такая, какая она есть», — сказал представитель польского МИД.

Он рассказал, что кладбища посетят польские дипломаты и поляки Белоруссии. Они постараются зажечь свечи на максимальном количестве могил, чтобы почтить память родственников тех, кто не смог приехать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября МИД Польши призвал поляков покинуть Белоруссию или воздержаться от поездок в страну «в связи с ростом напряжëнности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями ареста польских граждан».