Подгорица, 31 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В правительстве Черногории заявили, что ожидают от ЕС поддержки в размере от 30 до 40 миллионов евро для преодоления последствий энергетического кризиса. ЕС подготовил пакет безвозмездной поддержки в размере 500 млн евро для всех Западных Балкан, чтобы помочь региону справиться с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на энергоносители. В рамках своего визита на Западные Балканы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Скопье, Сараево, Приштину и Белград до Подгорицы.

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ЕС пообещал выделить 500 миллионов евро на улучшение энергетической инфраструктуры на Западных Балканах, заявила фон дер Ляйен в Северной Македонии во время первой остановки своего турне по региону. Она сказала, что помощь стране начинается с 80 миллионов евро прямой бюджетной поддержки, чтобы помочь справиться с последствиями высоких цен на энергоносители.

«Конечно, придет еще. Например, есть 500 миллионов евро в виде грантов для всего региона, чтобы инвестировать в энергетические связи, энергоэффективность и, конечно же, возобновляемые источники энергии», — сказала фон дер Ляйен, подчеркнув важность независимости от российских ископаемых видов топлива.

В Сараево она сказала, что в краткосрочной перспективе выделено 71 миллион евро на устранение последствий повышения цен на энергоносители для экономики и уязвимых домохозяйств в Боснии и Герцеговине.

Во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем она объявила, что Сербия получит 165 миллионов евро в виде прямой бюджетной помощи для преодоления энергетического кризиса.