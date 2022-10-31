Минск, 1 ноября, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В палате представителей Белоруссии начали обсуждать вопросы, касающиеся защиты персональных данных, в частности, вопрос изображения гражданина. Об этом рассказала председатель комиссии по законодательству нижней палаты белорусского парламента Светлана Любецкая. Видео еë выступления размещено в официальном телеграм-канале палаты представителей.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Зачастую возникают вопросы, связанные с получением согласия гражданина, в частности, на использование и распространение его изображения. Достаточно сложная тема. И изучение международного опыта показало, что она неоднозначна и по-разному регулируется в разных странах, в том числе у наших соседей», — заявила Любецкая.

По еë словам, сегодня ведëтся работа над изменением гражданского законодательства в вопросах охраны как частной жизни гражданина, так и его изображения. Изменения в Гражданский кодекс по вопросам защиты персональных данных планируют принять до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Белоруссии в 2018 году указал на «правовой дефект» — отсутствие правового механизма по охране изображений может привести к нарушению прав и свобод граждан. Чтобы это исправить, суд признал необходимым внесение изменений в Гражданский кодекс Белоруссии.