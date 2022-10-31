Москва, , 20:33 — REGNUM Финансы артистов, критикующих РФ и проведение спецоперации, «должны быть минимизированы». Об этом в интервью для портала «Народные Новости» заявил директор Института политических исследований и общественный деятель Сергей Марков.

Андрей Макаревич

«По отношению к таким артистам нужно принять финансовые шаги. Все их финансы должны быть минимизированы. Их присутствие в российском медийном поле должно быть также ограничено», — сказал Марков. Он также уточнил, что те артисты, которые не осудили действия преступного киевского режима, лишены права быть частью культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Дана Борисова считает, что уехавшие из страны после начала спецоперации знаменитости вряд ли сумеют найти работу за границей. Борисова также добавила, что подобные деятели культуры своим поступком «продали совесть и честь».