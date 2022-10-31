София, 31 октября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Проживающие в Болгарии выходцы с территории б. УССР, имеющие официальный статус беженцев, будут получать специальные карточки для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом 31 октября сообщает БНР.

PavelD Болгария

По предварительным данным, соответствующие ваучеры на сумму в 100 левов ($50) планируется выдавать ежемесячно в пунктах социальной помощи во всех крупных городах страны. Отмечается, что необходимые для реализации программы средства предоставил Фонд европейской помощи.

Напомним, на сегодняшний день статус беженцев в Болгарии получили около 110 тысяч выходцев с территории б. УССР.