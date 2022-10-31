Минск, 1 ноября, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Шесть жителей Минска задержали за протестную акцию. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Kasia_Jot Бело-красно-белые флаги. Варшава. 2006 год

В начале октября в Московском районе Минска на опоре линии электропередачи вывесили флаги белорусских и киевских коллаборационистов.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет», — заявили в милиции.

Там также заявили, что задержанные состояли «в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело «за злостное хулиганство».