Кишинёв, , 20:36 — REGNUM Градус протестов в Молдавии недостаточен для смены власти. Об этом ИА REGNUM 31 октября заявил депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики, политолог Дмитрий Соин.

Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022 Цитата из: Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022

«Градус протестов повышается, и это имеет под собой объективную подоплёку. Зима уже глядит в глаза, и молдавские стрекозы могут запросто погибнуть от холода», — заявил эксперт.

Рост потребительских цен и цен на энергоносители подпитывает протестные настроения в обществе, уверен Соин. Но объективно протестного потенциала не хватит для того, чтобы сменить власть — добиться роспуска парламента и внеочередных выборов, отставки Майи Санду и/или ее правительства.

«Чтобы добиться смены власти, необходим совершенно другой градус протеста: такой, каким он был во время цветной революции 2009 года, когда управляемые толпы людей, якобы самоорганизовавшиеся, по конкретному плану перекрывали баррикадами улицы, осуществляли захват правительственных зданий, активно проламывали оборону правоохранителей. Президент Владимир Воронин ездил с двумя охранниками по городу и не знал, куда ему ехать — его приютили в Генштабе», — вспоминает политолог.

Тогда, в 2009 году, протестующие добились внеочередных выборов в парламент и Компартия (которую возглавлял на тот момент президент Молдавии Владимир Воронин — прим. ИА REGNUM) потеряла свои позиции в парламенте. Сейчас такая возможность не просматривается, отметил Соин.

Напомним, что в Кишиневе продолжаются масштабные протесты с требованием отставки президента страны Майи Санду и проведением социально-экономических реформ.