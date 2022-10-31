Баткен, Киргизия, , 20:24 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров недоволен темпами строительства домов и административных зданий в Баткенской области, разрушенных в результате обстрела таджикскими военными. Об этом он заявил на заседании госкомиссии по восстановлению населённых пунктов, пострадавших в ходе недавнего вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

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По словам высокопоставленного чиновника, все необходимые решения принимаются в оперативном порядке, но исполняются они несвоевременно.

«Вчера я ознакомился с тем, как ведутся строительные работы. Ход строительства медленный. Так не пойдет. На очередном заседании мы рассмотрим персональную ответственность по этому вопросу», — подчеркнул он.

Также глава правительства сообщил, что из запланированных к выделению для Баткенской области 6 млрд — 8 млрд сомов (4,4 млрд — 5,9 млрд рублей) на счета уполномоченных госорганов уже поступило около 4,1 млрд сомов (3 млрд рублей).

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ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.