Москва, 31 октября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Стартует новый просветительский проект «Знание о героях», организованный Российским обществом «Знание». Проект включает десятичасовой марафон «Знание о героях», презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года.

ИА REGNUM Память

Новый просветительский проект, инициированный Российским обществом «Знание», нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей. Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян — ключевые темы проекта «Знание о героях».

По мнению авторов проекта, в дни специальной военной операции мы все верим в победу России, а для этого нашим бойцам очень нужна поддержка, ведь наша Отчизна несокрушима именно благодаря их подвигам.

«Сегодня как никогда важна сплоченность россиян, и новый просветительский проект «Знание о героях» будет способствовать единству, которое делает нас непобедимыми. Мы хотим рассказать молодежи о настоящем героизме наших современников, об их преданности Родине и своему народу, о ценностях, которые придают людям силу, целеустремленность, повышают духовную стойкость. Уверен, что школьники и студенты узнают много интересного о подвигах сегодняшних дней, получат незабываемые впечатления и вдохновение от встреч с героями нашего времени. Пусть истории, которые легли в основу этого проекта, объединяют людей вокруг большой общей цели — победы и великого будущего России», — рассказал журналистам генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений, медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей, «героев, живущих среди нас».

Масштабное событие проекта — просветительский марафон «Знание о героях», приуроченный ко Дню народного единства. Он состоится 3 ноября на двух площадках: в Москве — в арт-центре «Ветошный» и в Саранске — в новой студии Российского общества «Знание». Лекции марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте.

Участниками московской студии марафона станут около 400 молодых людей — школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они расскажут свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям.

К участию в марафоне приглашены заместитель командира Брянского ОМОН «Арсенал», Герой Российской Федерации Андрей Фроленков, Герой Российской Федерации Энвер Набиев, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Федор Юрчихин, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Антон Шкаплеров, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лео Бокерия, чемпион мира по ММА и боевым единоборствам, волонтер Михаил Суриков и многие другие.

Еще одно яркое событие проекта — выпуск графических новелл о героях и выставка этих работ. Профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя Российской Федерации во время специальной военной операции на территории [бывш. УССР]. Полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов и другие герои. О подвигах этих людей узнают школьники 5–11-х классов всей страны. Новеллы можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание», а 4 ноября в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года откроется выставка графических работ.