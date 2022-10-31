Подгорица, , 20:21 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает возможность переноса своего визита в Черногорию, сообщила пресс-секретарь ЕК Дана Спинант.

Урсула фон дер Ляйен

Напомним, что 29 октября глава Еврокомиссии в рамках балканского турне должна была отправиться из Белграда в Подгорицу, но из-за погодных условий визит пришлось отменить.

«На этой неделе проходит саммит Берлинского процесса, на данный момент у нас нет информации об участии всех стран Западных Балкан, но, конечно, она воспользуется этой возможностью, чтобы передать сообщения, связанные с нашей поддержкой Черногории», — сказала Спинант.

Турне главы Еврокомиссии в странам Западных Балкан было посвящено выделению Евросоюзом помощи этим странам на преодоление последствий энергетического кризиса.