Ижевск, , 20:21 — REGNUM После трехмесячной командировки в Воткинск из зоны специальной военной операции вернулась группа военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице в социальных сетях.

Вернувшиеся в Удмуртию бойцы Росгвардии vk.com/id38 097 905

Бойцов встречали родные и близкие.

Все поставленные задачи военнослужащие выполнили в полном объеме, подчеркнул мэр. Сейчас росгвардейцам будут предоставлены отпуска и выходные. Желающие также смогут отдохнуть в санаториях Росгвардии.

Пользователи в комментариях задались вопросом, все ли направлявшиеся в зону СВО бойцы вернулись домой. В пресс-службе администрации Воткинска ответили утвердительно, вернулись все.

Как сообщало ИА REGNUM, ижевская компания «Специальные укрытия» будет изготавливать плащ-палатки для мобилизованных граждан. Палатка М-30 оснащена рукавами для тепловых пушек, есть место для кухни, а также она вмещает 15 двухъярусных кроватей. Такие палатки изготавливают для регионального МЧС, но скоро они появятся и в составе экипировки бойцов вооруженных сил РФ.

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