Каир, , 20:19 — REGNUM Власти Египта выдали российской госкорпорации «Росатом» лицензию на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» на севере страны. Об этом сообщило 31 октября управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA).

Строительство АЭС Hullernuc

Отмечается, что совет управляющих ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение после того, как регулятор убедился в готовности площадки к началу строительства и отсутствии каких-либо рисков для людей, окружающей среды или имущества.

Напомним, Россия и Египет заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции в составе четырёх энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый в ноябре 2015 года.

Общая стоимость проекта оценивается в $30 млрд. При этом соглашение предусматривало выделение Россией государственного экспортного кредита Египту на эти цели объёмом $25 млрд. Он должен покрыть 85% запланированных работ.