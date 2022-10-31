Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM 33-летний центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен включен в расширенный состав сборной Хорватии для участия на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 31 октября сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен Дарья Драй © ИА REGNUM

Также в расширенный состав сборной Хорватии попал экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич и бывший нападающий московского «Спартака» Марио Пашалич.

В текущем сезоне Деян Ловрен принял участие в 13 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За «Зенит» хорватский защитник выступает с 1 августа 2020 года после перехода из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. Действующее соглашение Ловрена с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.