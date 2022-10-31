Турин, Италия, , 20:09 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба пропустит чемпионат мира 2022 года по футболу из-за травмы бедра. Об этом 31 октября сообщает агент футболиста Рафаэл Пимента.

Поль Погба Manutd.com

«Поль хотел вернуться как можно скорее, но он должен набраться терпения, усердно работать в эти непростые времена и сделать все возможное, чтобы ускорить свое возвращение для болельщиков и команды», — цитирует Пименту издание Telefoot.

В текущем сезоне Поль Погба не сыграл ни в одной игре из-за травмы мениска и проведенной операции.

За «Ювентус» француз выступает с 11 июля 2022 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Действующее соглашение Погба с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.