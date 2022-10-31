Москва, 31 октября, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) обвинил своих партнеров по сети бургерных Black Star Burger в махинациях, вследствие чего подал на них в суд. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Цитата из видеоклипа «Ключи от рая» Тимати

По данным источника, в августе 2022 года артист обратился в суд, заявив следствию, что недополучил часть прибыли ресторанов, работавших по франшизе Black Star Burger. Юнусов потребовал от партнеров предоставить ежемесячные отчеты о полученном вознаграждении по договорам, а в случае невыполнения требований — выплатить по 5 тыс. рублей за каждый день просрочки.

В суде ему отказали, поскольку претензии музыканта не были подтверждены документально. «Заявления участника о сокрытии обществом документации подлежат отклонению как не подтвержденные документально и основанные на ошибочном толковании правовых норм», — сказано в решении суда.

Напомним, в компании ООО «Блэк Стар Фудс» Тимати принадлежит 17% бизнеса. Помимо этого, рэпер является совладельцем кофеен Stars Coffee и сети закусочных Red Box.