Москва, , 20:02 — REGNUM Москва ответит на решение Кишинёва о признании персоной нон грата сотрудника российского посольства. Об этом заявили 31 октября в МИД России.

МИД России Mid.ru

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит заявление ведомства РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Молдавия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства России после падения обломков ракеты на территории страны. При этом в Кишинёве заявили о недопустимости «ракетных ударов по соседней стране».

По информации МВД Молдавии, ракета, сбитая киевской системой ПВО, упала в населённом пункте Наславча у границы с территорией б. УССР.