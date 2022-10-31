Астана, 31 октября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан стремятся повысить свою роль на международной арене, в том числе за счёт наращивания запасов урана. Об этом 31 октября написал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДНДмитрий Егорченков в своём телеграм-канале «Метаскифы Егорченков».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Причина понятна: кризис в ЕС в очередной раз подтвердил тезис о том, что ни при каких условиях ветровые генераторы и солнечные станции не смогут полностью покрыть потребности в энергии», — пояснил он.

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По словам эксперта, в 2020 году более двух третей мирового производства урана приходилось на Казахстан, Австралию и Намибию, а Канада с 8% мировой доли располагалась на четвёртом месте — перед Узбекистаном.

Аналитик отметил, что сейчас в странах Европейского союза доля атомной энергии достигает 30% в энергобалансе, а в США — 25%. При этом только за 2021 году американцы и европейцы купили более 30 тысяч тонн урана U-308. Причём в ЕС запасы урана всего 37 тысяч тонн.

«Другой пример высокого спроса на уран — Китай. Там 54 действующих ядерных реактора суммарной мощностью 50,8 ГВт, еще около 40 реакторов в процессе строительства», — добавил он.

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Егорченков акцентировал внимание на том, что «урановая гонка» спровоцировала не прекращающийсярост цен на ядерные материалы — стоимость урана U-308 впервые за десять лет достигла $22,7 (1,4 тысячи рублей) за килограмм.

«Поэтому в нее включается всё больше стран: помимо Узбекистана, о планах наращивания производства урана уже объявили Казахстан, Канада и ряд государств Африки», — констатировал глава института.

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