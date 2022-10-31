Ижевск, , 19:59 — REGNUM Предстоящая рабочая неделя в Удмуртии будет достаточно прохладной, с дождем и снегом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Первый снег

1 ноября в основном в северных районах республики ожидается мокрый снег. 2 ноября в республике будет заметен приход фронтальных систем южного циклона, прогнозируются продолжительные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы максимальные порывы ветра достигнут 8–13 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 0.+5°С.

3 ноября снег продолжится, иногда мокрый снег будет сменяться на сухой и наоборот. Возможно образование снежного наката на дороге. Температура воздуха в течение суток окажется в пределах — 2.+3°С.

4 ноября осадки уменьшатся, ночью небольшой снег пройдет временами на всей территории Удмуртии, днем сохранится лишь местами. Температура воздуха составит — 3.+2°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ожидаются снегопады вплоть до 5 ноября. Предполагается, что каждый снегопад будет добавлять по 5 см снежного покрова, который уже не растает до самой весны.

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