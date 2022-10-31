Верона, Италия, , 19:55 — REGNUM 31 октября в Вероне (Италия) на стадионе «Маркантонио Бентегоди» футбольный клуб «Верона» в матче 12-го тура Серии А 2022/23 сыграет с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Тэмми Абрахам @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шаном Лукой Сакии. Ассистенты главного судьи — Мауро Вивенци и Алессандро Чипресса.

Стартовые составы команд:

«Верона»: Лоренцо Монтито, Давиде Фараони, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Павел Давидович, Фабио Депаоли, Мигел Велозу, Мартин Онгла, Адриан Тамез, Томас Генри, Яян Каллон.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский, Мади Камара, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

В текущем сезоне 25-летний форвард сборной Англии Тэмми Абрахам принял участие в 15 матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился лишь тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.