Москва, , 19:52 — REGNUM Центральный защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что считает своего одноклубника Александра Соболева лучшим российским форвардом.

Александр Соболев Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Можно ли назвать Соболева лучшим русским нападающим? Да. Он — лучший нападающий страны. Но я не должен говорить этого на камеру. Почему? Он завтра будет тыкать мне этим в лицо», — цитирует Джикию издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 14 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился семью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил пять желтых карточек.

За «Спартак» Соболев выступает с 29 января 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды. 1 июля 2020 года «красно-белые» выкупили нападающего за 4,5 миллиона евро.