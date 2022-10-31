Киев, 31 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. После нанесенных утром 31 октября новых ударов по инфраструктуре на территории б. УССР киевский режим оказался на грани энергетического коллапса, отметил в своем телеграм-канале («Рамзай») военный эксперт Владислав Шурыгин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Как сообщалось ранее, утром 31 октября ВС России поразили ряд объектов инфраструктуры на территории б. УССР. С мест сообщалось о десятках взрывов, в ряде регионов пропало электричество и водоснабжение.

«Уничтожено до 60% всех трансформаторов сетей 330 Кв. Пока функционируют сети 750 Кв, принимающие электроэнергию АЭС, но без понижающих трансформаторов они бесполезны, т.к. большая часть промышленного и бытового электрооборудования при таком напряжении просто сгорит. То есть электричество генерации производят, но использовать его невозможно. «Катастрофическими» нынешние удары являются потому, что эффективно компенсировать их последствия [киевский режим] уже не может», — объяснил Шурыгин.

Пока киевские энергетики еще могут обеспечить энергоснабжение «с большими перерывами», но следующая волна ракетных ударов может окончательно погрузить территорию б. УССР во тьму, добавил эксперт.