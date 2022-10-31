Москва, 31 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Торговое представительство России в Мексике должно быть открыто до конца 2022 года. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

«Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединённых Штатах», — говорится в документе.

Министерству промышленности и торговли России поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников заграничного аппарата ведомства.

Напомним, ранее было объявлено, что до конца ткущего года также будет открыто торговое представительство России на Филиппинах.