Москва, , 19:46 — REGNUM Мобилизованные попадут в места боевого назначения до 1 января, считает член комитета Госдсумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Я не думаю, что мобилизованные дадут эффект на фронте только к весне следующего года. К концу ноября все части будут сформированы и подготовлены. Даже если брать время на перемещение, то до первого января точно они уже приедут в места боевого назначения», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Так парламентарий прокомментировал публикацию Wall Street Journal, где утверждалось, что если ВСУ добьётся успеха, то это приведёт к деморализации вооружённых сил России

«Wall Street Journal разбирается в проблемах нашей армии, как свинья в апельсинах. Мне кажется, что ситуация на фронте никак уже не скажется на предстоящих выборах в США, демократам пора поджать хвост, пора сваливать», — добавил Гурулёв.