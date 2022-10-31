Москва, 31 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Мобилизованные попадут в места боевого назначения до 1 января, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Я не думаю, что мобилизованные дадут эффект на фронте только к весне следующего года. К концу ноября все части будут сформированы и подготовлены. Даже если брать время на перемещение, то до первого января точно они уже приедут в места боевого назначения», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Так парламентарий прокомментировал публикацию Wall Street Journal, где утверждалось, что если ВСУ добьются успеха, то это приведёт к деморализации Вооружённых сил России.

«Wall Street Journal разбирается в проблемах нашей армии, как свинья в апельсинах. Мне кажется, что ситуация на фронте никак уже не скажется на предстоящих выборах в США, демократам пора поджать хвост, пора сваливать», — добавил Гурулёв.