Бухарест, , 19:45 — REGNUM Министерство финансов Румынии объявило о выпуске очередной крупной партии облигаций государственного внутреннего займа. Об этом 31 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, ценные бумаги имеют стоимость 1 лей ($0,20). Их обладатели смогут рассчитывать на получение прибыли в размере 9,5% годовых. С 1 ноября текущего года облигации смогут приобретать как юридические, так и физические лица.

Отмечается, что доход, полученный от инвестирования в соответствующее сберегательное предложение, запущенное министерством финансов, не будет облагать налогом.

Полученные от реализации программы средства предполагается направить на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование государственного долга.